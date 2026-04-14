自身初となる本格写真集「艶夢（えんむ）」（講談社刊）を発売したアルコ＆ピースの平子祐希さん。

インタビュー前編では、芸人を辞めて餃子専門店の開業を考えていた過去をお話いただきました。後編では、愛妻家として知られる平子さんが家族と過ごす時間と仕事量とのバランスについてどう考えているかを掘り下げます。

前編： 妻の貯金500万を溶かした過去も。アルピー平子が売れっ子になるまで

愛妻家の平子さん。「“キャラを作ってやろう”という気持ちは一切なく、パーソナルな部分そのもの」

――前編では芸能界で活躍するまで2つのターニングポイントがあったことをお話ししてもらいました。自然体で収録に臨むようになったら、オファーが増加したというのは面白いですね。

僕が思っていたよりも芸能の世界って懐が深くて、“浮いても別にいいんだ”ということがわかりました。それまでは、浮かないように、それでいて芸人らしく、とある種の矛盾を抱えたまま仕事をしていたんです。個性を出さなくちゃいけない仕事であるにも関わらず、歩調を合わせてしまっていました。

ただ元々、僕は愛妻家でそれが“芸人ぽくない”と指摘されたこともあったんですね。芸人が「奥さんが大好き」と公言することは、今でこそ珍しい光景ではなくなりましたけど、数年前まではカウンターカルチャーだったと思うんです。そういう部分では昔から浮いていたんですよ。

――確かに一昔前は“芸人は女遊びをしてなんぼ”みたいな風潮でした。

ありましたよね。そんな中で、僕は結婚する前から舞台上で「綺麗な彼女がいましてね」なんて話をしていて。でも僕としては普通の話をしていただけで、 “キャラを作ってやろう”という気持ちは一切なく、パーソナルな部分そのものでした 。

僕の場合は奥さんが一般の方なので、“芸能人のおしどり夫婦”といった面はピックアップされにくいけれど、芸人が“奥さんが大好き”と公言できる風潮に関しては、僕がけん引してきたんじゃないかなぁと思っています。

家族を大切にしてきた。でも、無茶してでも子供たちとの時間をもっと優先すべきだった

――仕事で忙しい毎日を過ごす中で、家族との時間はどう捻出していますか？

僕は芸人仲間と飲んで、とか、芸能人の誰かとの外遊びというのを、ほぼしないんですよ。仕事が終わったら大体直帰しています。 “芸能人と遊びたくない”というよりは、家族と過ごしたいんです 。

――時間をどう捻出するか、というより第一優先事項が“家族といる時間”だと。

その通りです。実際、仕事場以外はほぼ家にいますし。子供もこの春で中学3年生、中学1年生になって、いよいよ親と遊ぶ年齢ではなくなってきました。高校に進学したら恐らく友達優先になるでしょうし、子供と多くの時間を共にする残りわずかな期間だと思って、家族で過ごすことを優先しています。

――お子さんが成長される中で、例えば育休を取得するなど、“これをやっておけばよかったな”という後悔はありますか。

子供が生まれて、小学校に入学するまでの期間は、ちょうど僕が躍起になって仕事に取り組まないといけない時期だったんですね。少しずつお仕事をいただけるようになったものの、常にこの先、食えるか・食えないかの瀬戸際だったと言うか。

芸人にも売れていく段階があるんです。下積み時代を経験して、その中の一握りがテレビなどの表舞台に出られるようになり、さらにそこから頭ひとつ抜け出して冠番組を持ったり……そうやって世の中へ浸透していくんですね。

僕は子供がすくすくと成長する時期と、躍起になって仕事をしなくてはいけない期間が被っていたんです。この間ふと息子を見たら、僕と身長はあまり変わらず、足のサイズも29センチになっていて。そのとき、 息子の成長過程を何ヵ所か飛ばしていると思いました 。計算ができるようになったとか、ひらがなが書けるようになったとか、見ていないもしくは覚えていない成長があるかもと。

もちろん、それは芸人として仕事を得るために大事な時間だったんですけど、 もうちょっと無茶をしてでも、子供たちとの時間を優先して、成長の過程を見ておけばよかった 、というのは思いますね。

仕事は家に持ち帰らない。写真集も家族には見せていない

――平子さんは自身初となる本格写真集「艶夢（えんむ）」（講談社刊）を発売されましたが、こういった未来は想像できていましたか？

写真集を発売することに寄せた活動をしてきたつもりはないけれど、テンション的には遠くない存在とは思いますね（笑）。それこそ芸人という枠組みで見たら世間的にも“出しそうな人”なんじゃないかな。

――写真集を見て正しい表現かはわかりませんが、“おふざけなし”という印象を受けました。

中途半端にふざけるカットを入れることになっていたら、逆に恥ずかしくて出せなかったですね。“ギャグめいたカットは入れない”を大前提に、今回写真集制作の声を掛けてもらった「ViVi」の培ってきた“ビジュアルを作り上げる力”をお借りして、本格的な写真集を作る気概でした。矛盾するようですけど、“本気で作るからこその冗談”というものがあるんです。ちょっとでもふざけてしまったら、耳まで真っ赤になって出せなかったでしょうね。

――写真集の推しポイントはありますか？

自然な下腹ですかね。撮影まで怠惰な生活を送り、5キロ増量して、ナチュラルな下腹を仕上げたので。

本来、写真集撮影に向けてやることは腹筋を割ることだと思うんですけど、僕という人間が、程よく乗った脂肪を削ったらフェアじゃないだろうと。写真集の謳い文句で“本当の自分を撮っていただきました”なんていうのがあるじゃないですか。だったら僕も本当の自分を撮ってもらおうと、真正面から撮影に臨みました。

――奥さんには見せましたか？

写真集を出すことは知っているでしょうけど、見せていないですね。僕は仕事を一切家庭に持ち帰らないので。

――それは仕事をするうえで続けているポリシーでしょうか。

そうですね。芸人という仕事をするうえで、僕がどんなに「ナチュラルにやってる」とか「等身大で臨んでる」なんて言っても、カメラがまわるとどこかでスイッチが入っているでしょうし、普段通りのフラットな旦那・パパではないんです。どこかで邪気のようなものを背負いながらやっている感覚があるので、家の玄関に入る前は全てを取り払って、家に入るようにしています。

これは奥さんから何かを言われたわけではなく、仕事を持ち帰る自分が嫌でそうしています。長年徹底しているので、奥さんからの感想も特にないと思います。

仕事を断るのは勇気がいる。それでも「なるべく家族と過ごす時間を大事にしたい」

――現在47歳の平子さんですが、50歳に向けて今後やりたいことは？

仕事の休みを増やして、家族に国内・海外問わずいろんな風景を見せてあげたいですね。以前「死ぬ間際の方に人生で後悔したことを聞く」というアンケート結果を見たことがあるんですけど、「もっと仕事をやっとおけばよかった」と答える人は1人もいなくて、「もっと家族・大切な人とたくさんの時間を過ごせばよかった」と回答した方がほとんどでした。

それを聞いたときにゾッとしたんです。もちろん生活をするうえで仕事は大事なんですけど、それ一辺倒になっちゃいけないなって。僕は完全歩合制ですけど、 多少手取りが減ってでも、家族との時間は今後より増やしていこうと思っています 。

――仕事を断るのも勇気がいることだと思います。

そうですね。確かに 3日間休んだだけでも“自分の枠はもう残ってないんじゃないかと”ハラハラします 。ただもうそのときはそのときだなと割り切って、 できるだけ家族と過ごす時間を大事にしたいです 。もしかしたらそのときが餃子屋に挑戦するタイミングかもしれませんね。

プロフィール 平子祐希（ひらこゆうき） 平子祐希（ひらこゆうき） 1978年、福島県いわき市出身。2006年に相方・酒井健太と共にアルコ＆ピースをコンビ結成。「THE MANZAI 2012」「キングオブコント2013」決勝進出。事務所の先輩である有吉弘行の冠番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（JFN）へのアシスタント出演や、「アルコ＆ピースのオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）のレギュラー出演などをきっかけに深夜ラジオリスナーからの根強い支持を得る。タレント番組出演本数ランキング（ニホンモニター調査）では、2024年は478本、2025年は483本と2年連続で4位にランクイン。その人柄は芸人仲間・ファンだけでなく制作陣からも支持されている。 X（旧Twitter） @hirako_yuki YouTube 平子っちといっしょ ／ アルピーチャンネル_アルコ&ピース公式 代表著書 平子祐希 艶夢 X（旧Twitter） @hirako_yuki YouTube 平子っちといっしょ ／ アルピーチャンネル_アルコ&ピース公式 代表著書 平子祐希 艶夢

取材・文：中山洋平

撮影：志田彩香

編集：求人ボックスジャーナル編集部