私はレナ。アリサと縁を切って数週間後、インスタの投稿が消えているのを見た私は、心配になって実家を訪ねることにしました。母から、アリサが昨日コウスケくんと来たこと、そして離婚の手続きを進めていることを聞きます。アリサは借金と貯金の使い込みでセレブママ友たちに絶交され、ようやくコウスケくんにすべてを打ち明けたのだそう。トウヤくんは生活の困窮から転校となりました。また、トウヤくん本人の意思で親権はコウス