１４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、りん（見上愛）が瑞穂屋で働き続けるために英語の勉強を始める。すでに「グッバイ」「サンキュー」などを覚えており、ネットでは前作の朝ドラ「ばけばけ」ヒロインと比べる声も上がった。一人で店番をしていたりんは、フランス人がやってきても言葉が分からず「ソーリー」というばかり。そこへ偶然、語学が堪能な島田（佐野晶哉）がやってきて通訳。礼を言うりんに、