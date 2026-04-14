●きょう14日(火)の夕方から夜にかけて本降りの雨。大きめの傘が活躍●あす15日(水)の昼ごろまで、ぐずついた空模様が続く●週末にかけて天気は周期変化。日ざしが届くと汗ばむような暑さに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう13日(月)から九州の南には前線が東西に大きく伸びていますが、きょう14日(火)はこの前線の北側に広がる雨雲が県内にも流れ込み、天気は下り坂となります。 県内は昼前から雨がぱらつき始める予想です。