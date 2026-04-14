テレビ朝日は14日、フリーアナウンサーの有働由美子（57）と20th Centuryの井ノ原快彦（49）が出演する「有働イノッチの探検！世界遺産」（後8・00）を24日に放送すると発表した。2人がタッグを組むのは8年ぶり。キャスターとしてニュースを通じて世界を見てきた有働が自ら現場に赴き、ニュースとは違う世界を体験していくスペシャル企画。タッグを組むのは、2010年から8年間に渡って「あさイチ」（NHK）で苦楽を共にしてきた