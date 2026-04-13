anan春の「カラダにいいもの大賞2026」。ここでは、準グランプリに輝いた商品を2点ご紹介。CERARI 舌クリーナー質感も機能もパーフェクト。磁器製で衛生的な舌クリーナー。お口の健康を考えた、オーラルケアグッズ市場も発展しましたが、歴史が古く、効果が高いのが舌のお掃除。東洋医学では、舌は内臓を映す鏡です。日々変わる舌の色や汚れをチェックすれば、体調管理に役立てることもできるのです。ただ、舌を傷つけてしまっては