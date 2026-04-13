富山市に整備された学びの多様化学校「古志はるかぜ学園」の開校式と転入学式が、きょう行われました。不登校の子どもたちなどのために、教育課程を柔軟に編成できるのが特徴です。富山市浜黒崎に開校した学びの多様化学校「古志はるかぜ学園」は、小中一貫校で、小学生１４人と中学生２２人が転入学しました。学びの多様化学校は、国の指定を受け、教育課程を柔軟に編成できるのが特徴で、北陸では初めての設置です。転入学の対象