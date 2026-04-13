知人の女性にストーカー行為を繰り返したとして、愛知県豊田市の消防士長の男が逮捕されました。逮捕されたのは、豊田市消防本部に勤める消防士長・大坪帝人容疑者(33)です。警察によりますと、大坪容疑者は今年2月、知人の女性(43)がいる豊田市内の公園などに押しかけたほか、先月には女性の勤務先の周辺をうろつくなどした、ストーカー規制法違反の疑いが持たれています。女性から「関係を断と