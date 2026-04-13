●天気図は日本の南に前線横たわる “梅雨”みたいな雰囲気●あす14日(火)の県内は 昼頃から雨傘の出番●今週はスッキリしない天気多い日々＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 週末から県内では最高気温25度以上の夏日を観測するなど、季節は「春」というより「初夏」の雰囲気となっています。きょう13日(月)も最高気温は多くの所で5月並み～一部で6月並みの高温となりました。 そんな季節前のめりの状況は、天気図にも現れてい