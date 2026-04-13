バスケットボールB3リーグの結果です。 香川ファイブアローズは、おととい（11日）、きのう（12日）とアウェーで金沢武士団と対戦。 おとといは5点差の接戦を制し、この結果をもってレギュラーシーズンの優勝を決めました。なお、昨日の試合は敗れ、連勝記録は25で止まりました。 同じくB3のトライフープ岡山は、今月10日とおととい、アウェーで東京八王子ビートレイン