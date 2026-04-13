奉納大相撲が１３日、東京・靖国神社相撲場で行われ、両横綱の豊昇龍（２６＝立浪）と大の里（２５＝二所ノ関）が土俵入りを披露した。靖国神社は毎年、全国学生個人体重別選手権が開催されるなど学生相撲の聖地。大の里は日体大時代に１３５キロ級以上で優勝経験がある。「大学１年の時から試合で来ていて、横綱としてここにこれたのは感慨深いものがある。うれしいですね。ほとんど優勝しているし、縁起のいい場所だった」と