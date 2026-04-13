プレミアリーグのボーンマスに所属するフランスＵ−２１代表エリ・ジュニオール・クルピ（１９）を巡り、リバプールとチェルシーの獲得競争が勃発する可能性が高まったと、英サッカー・サイト「コートオフサイド」が報じている。「リバプールとチェルシーがクルピ獲得に”コンクリートのように固い”興味を示している」とし、移籍金は６０００万ポンド（約１３０億８０００万円）に上ると伝えている。関係者は「リバプールが動