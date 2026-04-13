旧北軽井沢小学校の校舎を活用英語で授業を行う株式会社立の「ＬＣＡきたかる森のインター小学校」が群馬県長野原町北軽井沢で開校し、１１日は開校式と入学式が同校体育館で行われた。併設された幼稚園相当の「プリスクール」と合わせ、新入生７人が期待を胸に新たな一歩を踏み出した。定員には満たないが、今後も海外からの帰国者などの受け入れを目指していく。式典には、新入生のほか町職員など約８０人が出席した。新入生