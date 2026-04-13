旧北軽井沢小学校の校舎を活用

英語で授業を行う株式会社立の「ＬＣＡきたかる森のインター小学校」が群馬県長野原町北軽井沢で開校し、１１日は開校式と入学式が同校体育館で行われた。

併設された幼稚園相当の「プリスクール」と合わせ、新入生７人が期待を胸に新たな一歩を踏み出した。定員には満たないが、今後も海外からの帰国者などの受け入れを目指していく。

式典には、新入生のほか町職員など約８０人が出席した。新入生は名前を呼ばれると大きな声で返事をして入学証書を受け取っていた。プリスクール生の５歳男児は「いっぱい勉強して早く６年生になりたい」と意気込み、小学２年の男児（７）は「友達と楽しく過ごしたい」と笑顔を見せた。

新入生は、プリスクール生１人、小学１年が４人、同２年が２人。隣接する長野県から通う人が多く、学校近隣と東京都の２拠点居住の世帯もあるという。

同校は１学年を１５〜２０人の１クラスと想定しており、来月以降も海外からの帰国者などを想定した転・編入試験の出願を受け付ける。今年度は入学者が少ないことから、プリスクール生と児童が一緒に授業を受ける時間も設けるという。

同校は相模原市の学校運営会社が旧北軽井沢小学校の校舎を活用して設置した。入学金は６０万円、授業料は教材費などを含めて月額２４万円で、英語を自由に道具として使いこなせるようにする教育を柱とする。町全体をフィールドに探究学習を行う「ふるさと科」や、児童の特性や才能を伸ばして社会で活躍できる力を育む「生き方科」も設け、非認知能力の育成を目指す。

運営会社会長の山口紀生学園長は「勉強ができる、できないに関係なく、いろんな個性を持った子が協力して楽しく過ごせる学校にしたい」と話した。今後は町内の別の施設を活用し、中等部や高等部も開校する予定だ。