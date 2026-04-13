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ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ 日付：2026年4月13日（月） 開催地：ターゲット・センター（Minneapolis） 最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 132 - 126 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがターゲット・センター（Minneapolis）で行わ