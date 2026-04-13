新学期になり、新入生の自転車通学が始まるのに合わせて、生徒にヘルメットの着用を定着させようと、岡山県警が県内一斉の交通安全指導を行いました。 【写真を見る】「自転車に乗るときは必ずヘルメット着用を」新入生の自転車通学が始まるのに合わせて岡山県警が交通安全指導【岡山】 けさ（13日）、岡山一宮高校では、警察官5人が登校してきた生徒にヘルメットの着用を呼びかけました。「おはようございます。ヘルメット被