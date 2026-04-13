サッカーのアマチュア最高峰リーグ「JFL」＝日本フットボールリーグの「JFLCUP」第4節で、ヴィアティン三重がFCティアモ枚方と対戦し、1対2で敗れました。ヴィアティン三重は次節、4月19日にミネベアミツミFCと対戦します。