十分な給与を受け取りながら、通帳の残高は常に数千円。見栄のために都心の高いマンションに住み、借金を繰り返す日々--。そんな実態はボロボロだった若者が目を覚ましたのは、親に心配をかけた情けなさからでした。そこからいかにして投資の勉強を重ね、資産を億単位まで膨らませたのか。SNSで多くの初心者の背中を押し続けている投資家・たけ氏の著書『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』（KADOKAW