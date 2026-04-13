人口の「社会増」を成し遂げた大分県豊後高田市。実際に、市の施策としてどのようなことが行われているのか。ノンフィクション作家の黒川祥子さんは「政策課題を『人口減対策』一択に据えた同市の佐々木敏夫市長は、大胆な現実路線に舵を切った」という――。（後編／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部「地域の活力は『人』」豊後高田モデルを作り続ける佐々木敏夫市長 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■人口減で消