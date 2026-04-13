●きょう13日(月)は一日雲の多い空模様で、時折にわか雨の心配も●今週は曇ったり雨が降ったりすっきりしない天気が多くなる見通し●台風4号は今週の18日(土)にかけて小笠原諸島の近海に接近する予想＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう12日(日)の夕方ごろ、西日本周辺にまとまった雨雲が流れ込んできました。メインの少々活発な雨雲は九州が中心ですが、北へ広がった細かい雨雲が度々県内にも掛かりました。きょう13日(月)午前6時20