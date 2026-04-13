12日午後、三重県いなべ市の鞍掛峠で妻と2人で登山をしていた70歳の男性が、登山道から滑落し死亡しました。警察によりますと、12日午後1時過ぎ、いなべ市藤原町の鞍掛峠で妻(68)と下山していた名古屋市南区の無職の70歳の男性が登山道から足を踏み外して滑落しました。妻が登山口まで下山した後、通報を受けた警察と消防が捜索したところ、約4時間後に登山道から30mほど下の沢で倒れている男性を発見しました。男性は全身