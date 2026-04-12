AIが、本日12日に初回放送を迎えた日本テレビ 4月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』主題歌となる新曲「It’s You」を4月13日(月)に配信リリースすることが決定した。今作はアーティストAIの真骨頂である極上R＆Bバラードとしてドラマのために書き下ろされた楽曲。代名詞とも言える力強くも切ないピースフルな歌声と共に、葛藤を抱えながらも前を向く登場人物たちの心情を代弁し、ドラマの展開と共に聴く側の趣も変わっ