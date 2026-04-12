羽田→ワシントンのビジネスクラスは満席2026年3月、ある世界的企業の取材で、日本から米国ワシントン経由でニューヨークに行くことになり、全日本空輸（ANA）とユナイテッド航空（UA）のビジネスクラスに乗る機会がありました。フライトそのものは快適でしたが、その周辺で想定外のことが続発。ちょっとした「珍道中」になってしまいました。【ビジネスクラスで渡米】往復の機内食・設備・空港ラウンジを見る（写真）行きの東