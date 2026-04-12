猫が嫌う機嫌の取り方3選 1.しつこく追いかける 猫の機嫌が悪いとき、しつこく追いかけて困らせてはいませんか？寝床までついていったり、無理矢理起こしたり、猫が移動するたびに周囲をうろついたり…。そんな行動を取っていると、猫に嫌われてしまうかもしれません。 というのも、猫はもともと単独行動で暮らす動物だからです。調子が悪いときや機嫌が悪いときは、自分のペースで少しずつ切り替えようと