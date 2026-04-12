猫が嫌う機嫌の取り方3選

1.しつこく追いかける

猫の機嫌が悪いとき、しつこく追いかけて困らせてはいませんか？寝床までついていったり、無理矢理起こしたり、猫が移動するたびに周囲をうろついたり…。そんな行動を取っていると、猫に嫌われてしまうかもしれません。

というのも、猫はもともと単独行動で暮らす動物だからです。調子が悪いときや機嫌が悪いときは、自分のペースで少しずつ切り替えようとします。そんなときに追いかけられると、ストレスが溜まってしまうのは無理もないでしょう。

2.スキンシップを取る

猫の機嫌を損ねてしまったとき、無理矢理スキンシップを取ろうとしてはいけません。例えば、爪切りをしたあと。イライラしている猫を捕まえて無理に抱きしめると、なおさらイライラしてしまう可能性があります。しつこくなでたり、おもちゃであやそうとするのも同じです。

そもそも、猫は犬ほど体に触れられることを喜ぶ動物ではありません。なでられて気持ちよさそうにすることもありますが、猫の気分が乗っていることが前提です。機嫌が悪いときにスキンシップを図ると、攻撃されることも…。

3.大声で話しかける

機嫌が悪いときの猫は、普段通りの自分になろうと静かに耐えています。そんなときに大きな声で話しかけると、猫の神経を逆なでしてしまう可能性があるでしょう。ついつい名前を呼んでしまうかもしれませんが、イライラしているときに驚かせるのはご法度です。

猫にとって、大きな声や大きな音は恐怖を感じるもの。それは、機嫌がいいときも同じです。猫の反応をよく観察すると、嫌がっていることが分かるかもしれません。

避けるべき理由

猫が嫌う機嫌の取り方を繰り返していると、猫に大変なストレスがかかってしまいます。人間も、嫌なことばかり起こると気が滅入りますよね。ストレスが溜まりすぎると、体調を崩してしまうこともあります。

また、飼い主さんに対してネガティブな印象を持ってしまう可能性も。せっかく築いた信頼関係が壊れることにもなりかねません。したがって、猫の機嫌を取るときは、慎重に対処すべきといえます。

適切な機嫌の取り方

そっとしておく

不機嫌な猫は、しばらくそっとしておくのがおすすめです。大体のイライラは、時間が解決するはず。爪とぎや毛づくろいをしているうちに、ストレス発散できることがほとんどです。別の部屋に行く、同じ部屋にいても無関心を装うなどして、猫のペースを守ってあげるといいでしょう。

おやつをあげる

イライラしているときは甘いものが食べたくなる人は多いかもしれません。猫の中にも、おやつで機嫌が直る子がいるようです。さっきまで怒っていたのに、おやつを見せた途端に甘えてくるというケースも…。とはいえ、イライラしたら毎回おやつが食べられると学習してしまう可能性がある点は注意。食べすぎにならないよう、おやつの量に気を付けてください。

原因を取り除く

なかなか機嫌が直らないときは、なぜイライラしているのかを考えてみるといいでしょう。猫が機嫌を損ねる原因は、「過剰なスキンシップ」「大きな音がした」「トイレや食器が汚れている」「猫同士のトラブル」などです。いつから機嫌が悪いのか、そのときに何か変わったことはなかったか…など、覚えていることを書き出してみるのもおすすめ。原因が分かったら、大きな音が聞こえないよう配慮する、食器を洗うなど、問題の解決に努めましょう。

まとめ

猫が機嫌を損ねたときは、耳をピンと後ろにそらしたり、尻尾をバンバン激しく振ったりします。飼い主から逃げるような素振りを見せることも。このようなサインが見られたら、何かが原因でイライラしている可能性が高いでしょう。

機嫌を直すのには時間が必要です。爪とぎや毛づくろいでストレス発散できるため、無理に構わないのがベター。どうしても手助けしてあげたい場合は、小さく優しい声で「大丈夫？」と聞いてあげるといいかもしれません。

充分に機嫌が直ったら、思う存分コミュニケーションを取ってあげてくださいね！

(獣医師監修：葛野宗)