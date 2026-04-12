「スマホ買う予算」で買えるスライドドア軽ワゴン軽自動車のコンパクトサイズながら、便利なスライドドアを備え、高い全高で広大な空間が魅力の軽スーパーハイトワゴンですが、なかには中古車で「わずか10万円」程度で購入できるものも存在します。ほぼ「スマホ並み」の価格で買えるものは、一体どのようなモデルなのでしょうか。大幅な進化により、今ではヘタなコンパクトカーよりも装備が充実したモデルも珍しくなくなっ