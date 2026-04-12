アトレティコ・マドリードは4日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝のバルセロナ戦で2-0の完勝。2ndレグを見据えて大幅なターンオーバーを敢行した11日のラ・リーガ第31節セビージャ戦では2-1の敗戦を喫してリーグ戦3連敗となった。スペイン『As』によれば、アトレティコは今夏に中盤の強化を目指しており、バルセロナのU-21スペイン代表MFマルク・ベルナルの獲得に興味を持っているという。アトレティコは現地時間10日