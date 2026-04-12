くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務めるTBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）が12日、2回目の放送を迎えた。ニュースの素朴な疑問を専門家がその場で解消する情報番組。今回は最近の若者の賃貸事情について特集された。若者の中には、趣味にお金をかけるため、風呂なしでも安い家賃の賃貸を選ぶ人もいると紹介された。上田は36年前、東京・杉並の6畳1Kのアパートに兄と同居していたという。その後、妹が上京して