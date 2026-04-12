くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務めるTBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）が12日、2回目の放送を迎えた。

ニュースの素朴な疑問を専門家がその場で解消する情報番組。今回は最近の若者の賃貸事情について特集された。若者の中には、趣味にお金をかけるため、風呂なしでも安い家賃の賃貸を選ぶ人もいると紹介された。

上田は36年前、東京・杉並の6畳1Kのアパートに兄と同居していたという。その後、妹が上京して隣の風呂付きアパートを借りた。「風呂に入らないとだめ」という上田は、妹の部屋に風呂だけ入りに行っていたという。

そんな過去の賃貸事情を含め、ゲストに話を振っていった。先週に引き続いて登場したお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーは、「家、マジでどうでもいい」と答えた。物件選びについて、「不動産屋さんで最初に紹介されたところに住む。選ぶ時間とかどうでもいいです」と話した。昨年8月に俳優の二階堂ふみとの結婚を発表。「向こうがでかい家、持ってるから何も考えないです。成り上がりました」と、あっけらかんとしていた。

ゲスト陣のこだわりの中では、アイドル「Travis Japan」の川島如恵留が「インターチェンジが近いこと。お仕事に行くまでの時間がめっちゃ短くなるんです」と明らかにしていた。