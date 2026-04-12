19日に中山競馬場で第86回（GI、芝2000m）が開催。ホープフルS勝ち馬ロブチェン、朝日杯FSを制したカヴァレリッツォ、前哨戦の弥生賞勝利から臨むバステール、共同通信杯の勝ち馬リアライズシリウスらが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■共同通信杯組が5年連続で3着内馬を輩出 過去10年、共同通信杯組が【4.0.5.13】馬券内率40.9％。目下5