いまだ１つの黒星も、ない。ベガルタ仙台は４月12日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-A）第10節で、SC相模原と敵地で対戦した。４つのPK戦勝ちを含む開幕９連勝中の仙台は、45＋３分に先制に成功。武田英寿のFKに五十嵐聖己がヘッドで合わせてネットを揺らす。 １点リードで迎えた後半は、相模原の反撃を抑え込みながら、87分に梅木翼が追加点を奪取し、90分にも杉山耀建が加点。そのまま３−０で完