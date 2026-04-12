また勝った！ ベガルタが破竹の開幕10連勝！ 五十嵐のヘッド弾など相模原に３−０完勝
いまだ１つの黒星も、ない。
ベガルタ仙台は４月12日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-A）第10節で、SC相模原と敵地で対戦した。
４つのPK戦勝ちを含む開幕９連勝中の仙台は、45＋３分に先制に成功。武田英寿のFKに五十嵐聖己がヘッドで合わせてネットを揺らす。
１点リードで迎えた後半は、相模原の反撃を抑え込みながら、87分に梅木翼が追加点を奪取し、90分にも杉山耀建が加点。そのまま３−０で完勝した。
これで破竹の10連勝。勝点26でEAST-Aの首位を走り続けている。次節は18日に栃木シティをホームで迎え撃つ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
ベガルタ仙台は４月12日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-A）第10節で、SC相模原と敵地で対戦した。
４つのPK戦勝ちを含む開幕９連勝中の仙台は、45＋３分に先制に成功。武田英寿のFKに五十嵐聖己がヘッドで合わせてネットを揺らす。
１点リードで迎えた後半は、相模原の反撃を抑え込みながら、87分に梅木翼が追加点を奪取し、90分にも杉山耀建が加点。そのまま３−０で完勝した。
これで破竹の10連勝。勝点26でEAST-Aの首位を走り続けている。次節は18日に栃木シティをホームで迎え撃つ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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