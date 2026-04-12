4月からの新生活…、通勤・通学の足として「自転車」を使用している人。また、中にはガソリン高騰により通勤手段を「車から自転車に変えようかな」と検討している人もいるのではないのでしょうか…。 【画像】バッテリーの寿命を短くする「使用例」＆寿命を長持ちさせるポイント 職場や学校までちょっと距離がある人は「電動アシスト自転車」を使用しているケースもあると思います。 電動アシスト自転車のメー