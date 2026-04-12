豚こま肉ともやしを使って、手軽に作れるかき揚げ。しっかりとしたうまみと食べごたえがありながら、軽やかな仕上がりで食べやすいのが魅力です。青のりを加えることで香ばしさもアップし、揚げたてはカリッとした食感が楽しめます。身近な材料でパパッと作れる、満足感のある一品です。豚こまともやしのかき揚げ材料（2人分）豚こま切れ肉……250gもやし……1袋（約200g）〈ころも〉小麦粉……1/2カップ冷水……1/3カップ青のり…