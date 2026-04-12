[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節](ゴースタ)※14:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 1 白井裕人DF 19 寺阪尚悟DF 20 長倉颯DF 38 山本義道MF 15 西谷優希MF 18 大澤朋也MF 23 四宮悠成MF 25 小島雅也MF 26 村田迅MF 41 嶋田慎太郎FW 9 ブワニカ啓太控えGK 31 上田樹DF 2 長峰祐斗DF 29 宮崎海冬DF 55 松本大輔MF 8 大山啓輔MF 14 石原崇兆FW 10 パトリックFW 11 杉浦恭平FW 13 白輪地敬大監督