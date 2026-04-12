金沢vs今治 スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
MF 25 小島雅也
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 31 上田樹
DF 2 長峰祐斗
DF 29 宮崎海冬
DF 55 松本大輔
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
FW 13 白輪地敬大
監督
辻田真輝
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 29 丸山大和
MF 2 梅木怜
MF 6 梶浦勇輝
MF 7 山田貴文
MF 8 駒井善成
MF 14 森晃太
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 77 加藤潤也
控え
GK 16 山本透衣
DF 24 竹内悠力
MF 9 近藤高虎
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
MF 33 笹修大
MF 36 久保恵音
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 44 林誠道
監督
Yuji Tsukada
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
MF 25 小島雅也
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 31 上田樹
DF 2 長峰祐斗
DF 29 宮崎海冬
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
FW 13 白輪地敬大
監督
辻田真輝
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 29 丸山大和
MF 2 梅木怜
MF 6 梶浦勇輝
MF 7 山田貴文
MF 8 駒井善成
MF 14 森晃太
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 77 加藤潤也
控え
GK 16 山本透衣
DF 24 竹内悠力
MF 9 近藤高虎
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
MF 33 笹修大
MF 36 久保恵音
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 44 林誠道
監督
Yuji Tsukada