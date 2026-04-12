[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節](ゴースタ)

※14:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 1 白井裕人

DF 19 寺阪尚悟

DF 20 長倉颯

DF 38 山本義道

MF 15 西谷優希

MF 18 大澤朋也

MF 23 四宮悠成

MF 25 小島雅也

MF 26 村田迅

MF 41 嶋田慎太郎

FW 9 ブワニカ啓太

控え

GK 31 上田樹

DF 2 長峰祐斗

DF 29 宮崎海冬

DF 55 松本大輔

MF 8 大山啓輔

MF 14 石原崇兆

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

FW 13 白輪地敬大

監督

辻田真輝

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 3 孫大河

DF 15 ガブリエル・ゴメス

DF 29 丸山大和

MF 2 梅木怜

MF 6 梶浦勇輝

MF 7 山田貴文

MF 8 駒井善成

MF 14 森晃太

FW 10 エジガル・ジュニオ

FW 77 加藤潤也

控え

GK 16 山本透衣

DF 24 竹内悠力

MF 9 近藤高虎

MF 20 ロドリゴ・ソウザ

MF 25 佐藤璃樹

MF 33 笹修大

MF 36 久保恵音

FW 11 ウェズレイ・タンキ

FW 44 林誠道

監督

Yuji Tsukada