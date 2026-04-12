おしゃれなカフェなどでときどき見かける、食用のお花。おうちでも楽しめたらうれしいですよね！そこでおすすめしたいのが、ダイソーの栽培キット！なんと330円（税込）で必要なアイテムがすべてそろい、エディブルフラワーを栽培できるんです。栽培が終わったあとの処分もしやすいタイプで、気軽に始められますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：栽培セット コーンフラワー価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJ