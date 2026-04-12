同僚のロッカーで見つけて思わず真似したくなり、すぐに買いに走ったのがこの『粘着シート 可動式3連フック』。スリム設計で扉裏のデッドスペースを有効活用でき、折りたたみ式で邪魔にならない優秀アイテムです。鍵やIDカードなどの小物をすっきり整理でき、「どこ置いたっけ？」を防げるのが◎早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：粘着シート 可動式3連フック価格：￥110（税込）耐荷重量（約）：200