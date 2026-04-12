日本農業新聞が３月２５日、農業や地方創生を担う未来人材の育成を目指す「アグリスタートアップフォーラム」（アグらむ）の取り組みの一環として、農業や地方創生につながる優れた取り組みを表彰する「アグらむ」アワードの表彰式を都内で開いた。全国２２団体から集まった農業や地方創生につながる２９の取り組みのうち、グランプリに輝いたのは耕作放棄地の再生や援農に取り組む東京大学のサークル「東大むら塾」。会場には