多くの人が長く働き続ける一方で、「できるだけ早く仕事を辞めたい」と考える人も少なくありません。いわゆる早期リタイアやFIREと呼ばれる生き方です。十分な資産を築けば実現可能ではありますが、その後の生活が理想通りに行くとは限りません。45歳でFIREした男性の事例とともに、その“落とし穴”を見ていきましょう。資産1億円達成で夢のリタイア「会社員なんて、うんざりでした」「もう通勤も会議もうんざり」会社員ならば誰