「会社員、辞めるんじゃなかった」…45歳で“億り人”になった会社員、家族の去った部屋のすみっこで“ぽつん”。早期退職・解放感に酔いしれた1年後の「まさかの現実」

多くの人が長く働き続ける一方で、「できるだけ早く仕事を辞めたい」と考える人も少なくありません。いわゆる早期リタイアやFIREと呼ばれる生き方です。十分な資産を築けば実現可能ではありますが、その後の生活が理想通りに行くとは限りません。45歳でFIREした男性の事例とともに、その“落とし穴”を見ていきましょう。

資産1億円達成で夢のリタイア「会社員なんて、うんざりでした」

「もう通勤も会議もうんざり」

会社員ならば誰もが一度はそう思ったことがあるでしょう。都内のIT企業で働いていたBさん（仮名・45歳）も、その一人でした。

年収は約900万円。妻と中学生の娘と暮らす普通の会社員でしたが、内心ではずっと会社を辞めたいと考えていました。

「会社ではそこそこ評価してもらっていましたが、ストレスが凄くて。若い時から『これが一生続くのか』と憂鬱でした。20代から株投資を全力でやっていたのも、お金さえ貯まればさっさと辞めたいと思っていたからです」

自ら「お小遣い1日500円」と決めて積極的に節約。そんな努力が実を結び、とうとう資産は約1億円に到達しました。もう十分だろうと判断し、Bさんは退職を決意します。

妻は困惑したといいます。お金はさておき「辞めて何をするの？」と。外で働くことにやりがいを感じている妻には、Bさんの気持ちはよく理解できなかったのでしょう。

Bさんは「家のことは自分がやるから」と説得。家庭を支える主夫としての生活をスタートさせました。

崩れていく日常

会社員を辞めた解放感はひとしおでした。朝起きなくていい。嫌な人と会わなくていい。好きな時間に好きなことができる……。

しかし、次第に夜更かしが増え、昼近くまで寝る生活に。起きたあとはスマホで株価をチェックしながら、気づけば酒に手が伸びてしまいます。昼飲みが習慣になり、夕方にはそのままうたた寝。 「今日はちゃんと夕飯を作ろう」と思っても、面倒になってデリバリーで済ませる日が続きました。

外に出る機会も減り、身なりも気にしなくなる。ヒゲは伸びっぱなし、同じ服を何日も着る生活。それでも、「まあいいか。誰にも会わないし」――もはや生活は完全に崩れていました。

妻と娘、去る――自分を支えていた「会社員という檻」

「お願いだから、せめて外に出て運動するとか生活リズムを整えてよ」

何度妻に言われても、Bさんには気力が湧きません。何をするにも億劫で、結局そのまま何も変わらない日々が続きました。そしてある日、ついに妻が爆発しました。

「あなたが言ってた自由ってこれ？ 家にこもって飲んでるだけじゃない。呆れた」

妻は娘を連れて実家へと出ていき、後日、弁護士を通じて離婚や財産分与に関する問い合わせが来ました。Bさんは、広いマンションに一人。静まり返った部屋の片隅で、ようやく事態の重さを実感します。

「自分が心底情けなくなりました。会社員だったからこそ、自分はまともな人間でいられたんです」

働かないことで確かに「自由」にはなれたのかもしれません。しかし、それと同時に自分自身をコントロールできなくなっていたのです。

「家族に戻ってきてほしい。まさか辞めて1年で再就職活動をすることになるとは思いませんでしたが、努力を見せたいです」

早期退職による自由の落とし穴

総務省統計局の「労働力調査（2025年）」によると、就業率（15歳以上人口に占める就業者の割合）は2025年平均で62.2％と、前年から0.5ポイント上昇し、5年連続の伸びとなりました。さらに、65歳以上の就業率も26.0％と過去最高を更新しています。

データが示しているのは、「長く働くことが当たり前」という現実です。

一方で、その流れとは逆に「できるだけ早く仕事を辞めたい」と考える人も少なくありません。いわゆる早期リタイアやFIREと呼ばれる生き方です。十分な資産を築き、働かずに生きる――そんな選択に憧れを抱く人も多いでしょう。

満員電車や仕事のストレスなどを抱える多くの会社員にとって、それは憧れの選択肢かもしれません。そして、Bさんのように十分な資産があれば、実行も不可能ではありません。

ただし、会社員を辞めて増えた時間をどう使うのか、自分を律する力があるのか……。明確な目的がなければ、せっかく手に入れた自由もムダになりかねません。Bさんは、その典型でした。

早期リタイアに必要なのは、資産の額だけではありません。その時間をどう使い、自分をどう律するか。その準備こそが、自由でいるためには欠かせないのです。