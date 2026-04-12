「山藤賞」（１１日、中山）クロワデュノールの全弟で２番人気に支持されたチャリングクロス（牡３歳、美浦・奥村武）が、１番人気コッツォリーノとの瞬発力勝負を１馬身半差で制した。横山武は「血統馬らしく、いい背中をしていました。ただ、まだかなり緩くて晩成タイプですね。決め手で競り勝てたのは大きいです。現状、クセもないですし、これからの成長がかなり楽しみ」と将来性を見通した。奥村武師は「切れ味勝負は分