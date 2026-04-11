タレントの王林さん（27）が2026年4月2日、自身のインスタグラムを更新。真っ赤なドレス姿を披露した。「肌育日記」王林さんは、「肌育日記」といい、真っ赤なドレス姿のショット5枚を投稿した。「王林の最終ゴールは肌荒れをしない肌づくり！！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、真っ赤なドレスを着用。ドレスは片方の肩を見せたワンショルダーのデザインになっており、抜群のスタイルを披露していた。この