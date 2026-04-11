ドラッグストアの管理栄養士が健康づくりに効果的な歩行方法を指導するウォーキング大会が、山口市で開かれました。（管理栄養士）「運動するとアミノ酸やたんぱく質が不足しがちなので、プロテインなどをしっかり飲んでもらうことで…」山口きらら博記念公園で開かれたウォーキング大会は、ドラッグストア「ウォンツ」を展開するツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本が県内で初めて企画した