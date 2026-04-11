銅像がポッキリ、イチロー氏の返しに登場したヤンキースは…昨年、米国の野球殿堂入りを果たしたイチロー氏の銅像が、シアトルのマリナーズ本拠地に建てられ、10日（日本時間11日）に除幕式が行われた。ここで発生したのが、出席した本人の前でバット部分が折れるというアクシデント。飛び出したイチロー氏のジョークに、ヤンキースの公式が“謝罪”すると、日本でも「正しいSNSの使い方」と注目が集まった。球場正面付近に設