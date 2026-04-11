[4.11 J1百年構想リーグ EAST第10節](Gスタ)※14:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 19 中山雄太MF 10 ナ・サンホMF 16 前寛之MF 26 林幸多郎MF 27 エリキMF 31 ネタ・ラヴィMF 88 中村帆高FW 99 テテ・イェンギ控えGK 13 守田達弥DF 6 望月ヘンリー海輝MF 8 仙頭啓矢MF 11 増山朝陽MF 18 下田北斗MF 23 白崎凌兵FW 9 藤尾翔太FW 34 徳村楓大FW 49 桑山