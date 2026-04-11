元フジテレビでフリーアナウンサーの久慈暁子(31)が9日、「児童英語インストラクター」の資格を取ったことを報告した。 【写真】旧姓から新しい名前に変わった元フジアナ証書に記されたのは 久慈アナはインスタグラムで「最近『児童英語インストラクター』の資格を取得しました」と「JADP認定児童英語インストラクター渡邊暁子殿」と書かれた証書を持った写真を投稿。「アメリカに住んで