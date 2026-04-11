日本プロサッカー「J1リーグ」第10節が4月11、12日に行われます。各種アプリ開発などを手掛ける「リクスタ」（千葉県市川市）が、「2026年J1リーグ選手の珍しいレア名字ランキングベスト30」を発表しました。【1〜30位】えっ？川崎フロンターレ・松長根選手、ガンバ大阪・唐山選手は？意外なランキング結果を見る！調査は、アプリ、ウェブ「名字由来net」の名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、