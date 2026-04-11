ミス東大のあさが「心が動いたかわからない」と冷静に語る一方、しんじ（石丸伸二）は「1センチは動いた」と独特すぎる返答。この温度差にメンバーからも「女の子が傷つく」とツッコミが入るシーンがあった。【映像】石丸の一言に顔が引き攣るミス東大美女（実際の映像）4月9日（木）夜10時より放送 of オリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋