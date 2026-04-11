外出前に靴を見ると「あれっなんか汚れてる！」なんてことが多々。ただ、靴全体を洗うのはいささか面倒で後回しにしがち。せめて汚れが集中しやすいソールだけでもサッとお手入れできたら…そんな願いを叶えてくれるアイテムをダイソーで発見しました！準備いらずで汚れをすっきり落とせるので、1つあると便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ソールクリーナー（泡タイプ、スニーカー用）価格：￥220（税込）内容